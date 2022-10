Groupe SFPI : DOM Security finalise l'acquisition de 60% de Tapkey

(Boursier.com) — DOM Security, membre du Groupe SFPI, confirme avoir finalisé l'acquisition, par le biais de sa filiale allemande DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, de 60% des titres de la société autrichienne Tapkey GmbH.

Fondée en 2014 par Markus Minchmayr, Gregor Zehetner et Jochen Schurich, la société, basée à Vienne en Autriche est un expert dans les solutions cloud avec clés électroniques pour les marchés du bâtiment et de la mobilité. La société emploie 10 personnes et a réalisé sur l'exercice 2021 un chiffre d'affaires proche de 1 million d'euros avec une activité de développement et de support à l'intégration de ces solutions cloud pour ces clients.

Les co-fondateurs Markus Minchmayr et Gregor Zehetner conservent une participation minoritaire au capital et ont été nommé Directeur Général de la société.

La transaction est financée par les fonds propres de sa la filiale allemande DOM Sicherheitechnik. Pour l'exercice 2022, la contribution de l'acquisition au chiffre d'affaires du Groupe devrait être de l'ordre de 250 kE.

Cette acquisition renforce l'expertise technique du groupe DOM Security dans le domaine stratégique des clés mobiles électroniques et solutions de control d'accès cloud, en forte accélération en Europe.