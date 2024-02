Groupe SFPI : décès de Jean-Jacques Nayral

(Boursier.com) — La Direction de SFPI Group fait part du décès de Monsieur Jean-Jacques Nayral, Directeur Général du pôle MAC, survenu brutalement, le mardi 6 février, à l'âge de 59 ans.

Monsieur Nayral a rejoint Franciaflex en 2018 puis a repris en 2023 la direction de l'ensemble des sociétés françaises du pôle MAC. "Dirigeant énergique, engagé et bienveillant, Jean-Jacques a fait avancer les nombreux projets et sujets de nos entreprises et notamment le plan MAC 250. Nous lui serons éternellement reconnaissants pour sa contribution", commente le management de Groupe SFPI qui ajoute : "Nous souhaitons témoigner à l'épouse de Jean-Jacques, ainsi qu'à ses enfants et sa famille de notre soutien dans cette épreuve brutale".

La réorganisation du pôle est initiée et l'activité des sociétés se poursuit sous la supervision directe d'Henri Morel, appuyé par Damien Chauveinc.