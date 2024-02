Groupe SFPI : cession définitive de la participation de Spring Management

(Boursier.com) — Groupe SFPI a été informée, ce 1er février, par ses actionnaires, ARC Management, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement, de la réalisation définitive de l'acquisition hors marché auprès de la société Spring Management de l'intégralité de ses actions Groupe SFPI, représentant 11,34 % du capital et 13,19 % des droits de vote de Groupe SFPI, au prix de 2,50 euros par action.

ARC Management, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement ont acquis ce jour respectivement 6,65%, 2,66% et 2,03% du capital auprès de Spring Management. Au résultat de ces acquisitions Henri Morel détient donc désormais, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société ARC Management qu'il contrôle, 57,52% du capital et 67,52% des droits de vote théoriques de Groupe SFPI. Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement détiennent 10% et 4% du capital et 10,80% et 3,72% des droits de vote théoriques de Groupe SFPI.

Il est rappelé qu'ARC Management, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement n'agissent pas de concert et restent libres de la gestion de leurs participations respectives.

Par ailleurs, Spring Management a démissionné de son mandat d'administrateur de Groupe SFPI avec effet en date du 2 février 2024. Groupe SFPI "remercie Spring Management pour son engagement et le travail accompli depuis de longues années, qui ont contribué au développement du groupe et qui ont permis d'en faire un acteur industriel solide, à vocation européenne et au coeur des enjeux d'aujourd'hui : protection des personnes, des biens et de l'environnement".