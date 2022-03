Groupe SFIT : un peu plus de 1 ME de bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Group SFIT (Thomson Computing) a publié un chiffre d'affaires 2021 de 60,8 millions d'euros, en forte progression par rapport à l'exercice précédent. Portée par les nouvelles gammes de produits, l'activité a bondi de 28,5%, reflétant l'accélération de la stratégie de conquête de l'entreprise, tant en France qu'à l'international. Fin 2021, la part de marché de la marque Thomson Computing en France était de 81,5% sur le segment des PC à moins de 300 E et de l'ordre de 23,6% sur le segment des PC à moins de 500 euros (prix publics). A l'international, plusieurs nouveaux accords de distribution ont été conclus, notamment au Royaume Uni, en Europe du Sud et en Scandinavie.

Au titre de l'exercice 2021, Group SFIT (Thomson Computing) affiche une marge brute de 16,6 ME en augmentation de +5,6%, soit un taux de marge brute de 27,3%, et un Ebitda de 6,3 ME en hausse de +39,7%, soit un taux d'Ebitda sur chiffre d'affaires de 10,5%.

Le résultat d'exploitation progresse de +38,8% à 4,1 ME.

Les charges de personnel représentent 4,2% du chiffre d'affaires en 2021 (3,8% en 2020). L'effectif global au 31 décembre 2021 regroupe 40 collaborateurs.

Après prise en compte d'un résultat financier de -2,5 ME et d'un résultat exceptionnel de -0.6 ME, le résultat net est de 1,1 ME.

Group SFIT a renforcé sa structure financière en 2021, avec des capitaux propres de 7,5 ME au 31 décembre 2021 (5,7 ME au 31 décembre 2020) et une trésorerie nette de -0,4 ME (-0,7 ME au 31/12/20). La dette financière s'élève à 29 ME, dont 14,8 ME d'emprunt obligataire convertible à fin décembre 2021. L'endettement se résorbe de 7,4 ME.

Confirmation des objectifs 2022

Group SFIT (Thomson Computing) ambitionne de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 ME, en hausse de +15% par rapport à 2021. Il s'appuiera sur 2 principaux leviers de croissance :

- le lancement de produits innovants situés sur des segments de marché porteurs comme le PC Gaming et les Crypto serveurs ;

- et de nouveaux accords commerciaux qui viendront compléter les partenariats signés en début d'exercice, en Europe et à l'international.

La marge d'Ebitda devrait être au moins équivalente à celle de 2021.

Projet de transfert sur Euronext Growth

Après être entré en Bourse sur Euronext Access+ par cotation directe, le 6 décembre 2021, Group SFIT (Thomson Computing) confirme son projet de transfert de ses titres sur Euronext Growth dans les prochains mois.

Changement de nom

Group SFIT deviendra Metavisio pour faire rayonner la marque Thomson Computing en France et à l'international. Le Conseil d'administration proposera effectivement à l'Assemblée générale des Actionnaires du 25 avril, de doter le groupe d'une nouvelle dénomination sociale. Metavisio incarne les valeurs d'agilité et d'innovation qui font l'ADN de la société. Ce changement de nom s'accompagnera d'une nouvelle identité visuelle visant à accroître son rayonnement, notamment à l'international.