Groupe SFCMC : retour progressif de l'activité et de la fréquentation

(Boursier.com) — Les mesures sanitaires mises en place pour freiner la propagation du Covid-19 ont affecté l'ensemble des activités et établissements du Groupe surtout au 1er semestre de l'exercice précédent et ce jusqu'au 19 mai 2021, rendant les résultats au 30 avril 2021 et au 30 avril 2022 non comparables.

Au 30 avril 2022, soit au terme du 1er semestre 2021-2022, le chiffre d'affaires du Groupe Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC) s'établit à 37 millions d'euros net de prélèvements (6,2 ME un an plus tôt), le chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 ayant pour principale origine l'exploitation de l'hôtel Carl Gustaf à Saint-Barthélemy (seul point de vente ouvert), et les revenus locatifs des boutiques.

Le produit brut des jeux du casino Le Croisette a augmenté de 2,5% en comparaison avec le produit brut des jeux du 1er semestre 2019, alors que le Groupe SFCMC n'exploite plus le casino Les Princes depuis le 1er novembre 2021.

L'excédent brut d'exploitation est de +3,4 ME (-2,3 ME sur la période précédente).

Après un ROC de -3,4 ME, le résultat net part du groupe est une perte de -1,4 ME (-9,4 ME un an plus tôt).

La trésorerie nette du Groupe SFCMC au 30 avril 2022 s'élève à +16,3 ME (+9,7 ME au 31 octobre 2021).

Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, le groupe a obtenu lors des deux exercices précédents trois prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un total de 50 millions d'euros. Compte tenu de sa trésorerie disponible et des perspectives d'activités, Groupe SFCMC a procédé au remboursement du 2e PGE à hauteur de 10 ME, le 15 décembre 2021. Au 30 avril 2022, la somme des PGE à rembourser s'élève à 40 ME.

Perspectives

Le 1er semestre a vu le retour progressif de l'activité. Les mois de mai et juin 2022 ont été marqués par une activité soutenue notamment grâce au Festival du Film de Cannes et au Cannes Lions. SFCMC envisage une saison estivale avec des perspectives favorables sous réserve d'évolution de l'environnement international.

Il est précisé que lors du Conseil Municipal en date du 27 juin, la Ville de Cannes a attribué la délégation de service public pour l'exploitation du casino Le Croisette au groupe SFCMC pour une durée de 12 ans, à compter du 1er novembre 2022.