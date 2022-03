Groupe SAMSE propose un dividende de 16 euros par action

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe SAMSE s'élève à 1.770 ME, en augmentation de 17,1% par rapport à 2020 (+16,6% à périmètre comparable).

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 1.368 ME, soit +17,9%, et en comparaison à 2019, la progression est de 15,4%.

Avec un chiffre d'affaires de 401 ME, l'activité Bricolage est en augmentation de 14,3% sur l'exercice 2021 (+27,9% par rapport à 2019). A périmètre comparable, la croissance ressort à +12,1%. Le Bricolage réalise donc une très bonne performance commerciale sur l'ensemble des deux dernières années (+22,6% en cumulé), supérieure à celle du marché (+16,7% à fin décembre en cumulé sur deux ans — Source : Banque de France, selon les indices mensuels d'activité du Bricolage).

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s'établit à 122,5 ME en progression de 73,4% comparé à 2020. Les deux secteurs opérationnels du Groupe sont très bien orientés.

Le Résultat Opérationnel Courant de l'activité Négoce est en hausse de 46,7 ME pour s'établir à 93,8 ME au 31 décembre 2021. Le résultat du Négoce bénéficie notamment d'une bonne maitrise des charges au regard de l'intensité de l'activité.

L'activité Bricolage affiche un Résultat Opérationnel Courant de 28,6 ME et augmente ainsi de 5,1 ME, en comparaison à une année 2020 particulièrement contrastée d'un semestre à l'autre et très dynamique au global.

Les charges de personnel et les charges externes augmentent de manière corrélée à l'évolution du chiffre d'affaires du Groupe.

Le résultat opérationnel s'établit à 124,1 ME. Les autres produits et charges opérationnels comprennent essentiellement un produit net sur cessions immobilières (2,3 ME) et des frais liés à des fermetures de sites pour (0,7 ME).

Le résultat financier s'établit à -2,6 ME au 31 décembre 2021 en retrait de 0,4 ME.

La charge d'impôt s'établit à 32,8 ME, en augmentation de 8,7 ME par rapport à 2020. Le taux d'impôt apparent diminue de 35,4% à fin 2020 à 27% au 31 décembre 2021.

La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s'élève à 7,9 ME, en progression de 2 ME par rapport à 2020.

Le résultat net des sociétés intégrées ressort donc à 96,6 ME et le résultat net part du Groupe s'établit à 93,5 ME contre 47,4 ME en 2020.

Le ratio d'endettement financier net s'améliore. Il passe de 44.4% au 31 décembre 2020 à 35,3% au 31 décembre 2021. Hors IFRS 16, le ratio s'élève à 5,6% au 31 décembre 2021 (11% à fin décembre 2020).

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 11 mai 2022 un dividende de 16 euros par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 23 juin 2022.

Perspectives

Compte tenu du contexte géopolitique actuel, la visibilité reste faible sur l'évolution du marché des deux secteurs opérationnels du Groupe. Sa solidité financière et la capacité d'adaptation de ses équipes permettent toutefois d'envisager l'année en cours avec une certaine confiance.