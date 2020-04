Groupe PSA : une semaine compliquée

(Boursier.com) — Groupe PSA enregistre l'une des plus mauvaises performances de la semaine sur le SBF120 avec une chute d'environ 14,5%. Une baisse qui porte le repli du titre depuis le début de l'année à plus de 45%. A l'image de la situation en France, les ventes de véhicules neufs se sont effondrées de 55,1% en mars dans l'Union européenne. Selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobile dévoilées vendredi, les immatriculations de voitures de tourisme se sont élevées à 567.308 le mois dernier. Les mesures de confinement sur la plupart des marchés à partir du milieu du mois ont contraint la grande majorité des concessionnaires à fermer leurs portes durant la seconde quinzaine de mars, souligne l'ACEA. Le groupe au lion a vu ses immatriculations fondre de 68,1% sur la période !

Par ailleurs, malgré la crise liée à la pandémie de Covid-19 et un secteur quasiment à l'arrêt, les équipes qui travaillent sur le projet de rapprochement avec Fiat Chrysler Automobiles "accélèrent le rythme" pour boucler l'opération, selon une note interne de Carlos Tavares qui a fuité... Dans ce document qu'a pu consulter l'agence Reuters, le président du directoire du constructeur affirme : "les groupes de travail maintiennent et même accélèrent le rythme sur le projet pendant cette crise, pour réaliser le closing, préparer le fonctionnement de la nouvelle entreprise et être prêts à réaliser les synergies dès le jour du closing". "C'est une illustration claire de l'agilité, la résilience et la détermination de nos deux entreprises", ajoute le dirigeant.