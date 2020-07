Groupe PSA : une nouvelle plateforme électrique pour des véhicules plus respectueux de l'environnement

(Boursier.com) — PSA Groupe renforce son offensive électrique avec une nouvelle plateforme eVMP (Electric Vehicle Modular Platform). Groupe PSA considère qu'être en parfaite adéquation avec le développement du marché des véhicules électriques est un élément déterminant au service de la pertinence de son offre. Ainsi, les véhicules des segments C et D, allant des silhouettes sedan à SUV qui seront lancés à partir de 2023 dans les différentes régions du Monde, bénéficieront de cette nouvelle plateforme électrique performante, eVMP 'Electric Vehicle Modular Platform'.

Elle concentre tout le savoir-faire de l'ingénierie du Groupe PSA avec 60 à 100 kWh d'énergie embarquée et une architecture optimisée qui exploite l'intégralité du sous-plancher pour loger la batterie. En restituant 50 kW.h par mètre disponible entre les roues, elle se positionne comme une référence sur le marché des véhicules électriques et pourra ainsi offrir une autonomie en tout électrique allant de 400 km à 650 km (cycle WLTP) selon la silhouette. Afin d'apporter une solution performante adaptée à chaque besoin de mobilité partout dans le monde, des dérivés hybrides pourront être proposés sur certains marchés sur la base de cette plateforme électrique dotée des meilleures performances.

Outre ses prestations techniques de haut niveau, l'efficience de eVMP réside également dans l'optimisation des coûts de R&D et d'industrialisation. Celle-ci est obtenue grâce à l'utilisation de certains sous-ensembles et de modules de batterie performants existants. Par ailleurs, le process industriel a été étudié pour obtenir des synergies maximales avec les moyens existants dans nos usines permettant de limiter les investissements. Dans une logique de verticalisation des composants électriques, cette plateforme vient compléter les composants développés et fabriqués au sein du Groupe PSA ou avec ses JV e-motors ou ACC.