Groupe PSA : S&P menace

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — S&P confirme la note de crédit long terme de Groupe PSA à 'BBB-' mais dégrade la perspective associée à 'négative'. L'agence explique que les revenus et la trésorerie du groupe seront probablement touchés en 2020 par des arrêts de production et une faible demande automobile liée à la pandémie de Cocid-19. Toutefois, PSA a fait état d'une importante trésorerie nette à la fin d'une solide année 2019, dispose d'une excellente liquidité, n'a pas de besoins de refinancement importants en 2020 et a prouvé sa capacité à gérer les réductions de coûts. En outre, S&P suppose que le contexte actuel n'affectera pas le projet de fusion de PSA avec Fiat Chrysler en 2021. L'agence n'écarte toutefois pas l'idée d'une dégradation à l'avenir, la perspective 'négative' reflétant les risques liés à la durée de la pandémie Covid-19 et à son impact sur l'industrie automobile mondiale.