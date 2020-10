Groupe PSA : revenus quasi stables au troisième trimestre

Groupe PSA : revenus quasi stables au troisième trimestre









Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — Groupe PSA dévoile des revenus en léger repli au troisième trimestre mais supérieurs aux attentes du marché avec le retour à la croissance de sa division automobile. Sur les trois mois clos fin septembre, le chiffre d'affaires global atteint 15,453 milliards d'euros (-0,8%), là où le marché était positionné à 14,3 MdsE. Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 11,964 MdsE, en hausse de 1,2% sur un an. Un mix produit robuste (+5,8%) ainsi que l'impact positif des prix (+1,5%), d'autres effets (+2,7%) et une hausse des ventes à partenaires (+0,1%) font plus que compenser la baisse des volumes et du mix pays (-6,8%) et l'effet négatif des taux de change (-2,1%) notamment lié à la livre turque et au peso argentin.

Le mix produit robuste provient du succès des derniers lancements du Groupe et en particulier de Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Vauxhall Corsa, tous disponibles en version 100% électrique et thermique, et de Citroën C5 Aircross PHEV. Le Groupe a vendu 589.000 véhicules dans le monde au troisième trimestre en continuant à prioriser la profitabilité et la génération de cash. Le stock total à fin septembre est de 428.000 véhicules (y compris le stock détenu par le réseau indépendant et les importateurs), en baisse de 26% par rapport à fin septembre 2019.

En 2020, le Groupe prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe, de 30% en Amérique latine, de 20% en Russie et de 10% en Chine. Il confirme son objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.