Groupe PSA : recule malgré un trimestre plus solide qu'anticipé

Groupe PSA : recule malgré un trimestre plus solide qu'anticipé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe PSA vient de dévoiler des revenus en retrait mais supérieurs aux attentes au premier trimestre et prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe cette année, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques Peugeot et Opel a enregistré un chiffre d'affaires de 15,2 MdsE, en repli de 15,6% avec des revenus de la seule division Automobile en baisse de 15,7% à 11,9 MdsE. Le consensus 'Bloomberg' attendait un chiffre d'affaires global de 14,6 MdsE. Avec un total de 627.000 véhicules vendus, les ventes mondiales du premier trimestre 2020 sont en baisse de 29,2%, impactées par la crise sanitaire Covid-19.

"Les perspectives sont aujourd'hui difficiles à évaluer et dépendront de l'ampleur, de la durée et de l'étendue géographique de la crise du Covid-19, comme des mesures prises par les pays concernés", précise le constructeur.

Objectif confirmé pour la 'branche auto'

Malgré cette incertitude, le Groupe confirme son objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.

"Le groupe se prépare pleinement à la préparation de son rebond en ayant renforcé sa liquidité et réduit massivement ses coûts dans un contexte économique chaotique", souligne le directeur financier, Philippe de Rovira.

Les analystes plutôt satisfaits

Dans un marché nettement baissier, le titre cède 2,3% à 11,4 euros en matinée à Paris. Goldman Sachs évoque malgré tout un solide premier trimestre grâce à un bon mix produit et à un mix volume/pays légèrement moins faible que prévu. Malgré cela, une "augmentation notable" des stocks au premier trimestre exercera probablement une pression sur le bilan et les liquidités, comme c'est le cas pour d'autres constructeurs automobiles. Pour Oddo BHF, bien qu'en baisse de 16% par rapport à l'année précédente, les revenus sont ressortis 7% supérieurs aux attentes, avec des recettes de la seule division automobile 10% plus élevées qu'anticipé. Le communiqué "solide" de la société devrait suffire à "rassurer" les investisseurs sur le fait qu'une exécution solide est toujours en place, ajoute le courtier, qui conseille toujours d''acheter' le titre.