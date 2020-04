Groupe PSA : nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d’euros

Groupe PSA : nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d’euros









Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — Dans le contexte du Covid-19, le Groupe PSA renforce sa sécurité financière par une nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d’euros, qui s’ajoute à une ligne de back up confirmée et non tirée de 3 milliards d’euros pour un montant total de 6 milliards d’euros. Ce crédit syndiqué est d’une maturité initiale de 12 mois qui peut être prolongée d’un à deux trimestres additionnels.