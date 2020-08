Groupe PSA lance la production de masques chirurgicaux à Mulhouse

(Boursier.com) — Pendant le confinement, la Direction générale du Groupe PSA a décidé, le 10 avril, d'investir 1 million d'euros dans une capacité de production de masques chirurgicaux de type 1 afin d'assurer les besoins en équipement de l'ensemble de ses salariés, tout en permettant d'effectuer régulièrement des dons ciblés à des associations caritatives. D'ailleurs, lors de la période de confinement, le Groupe PSA a déjà fait don de plus de 700.000 masques.

La ligne de production installée est de technologie française et dispose d'une capacité de 12.000 masques/heure. Une équipe de 12 salariés du site industriel de Mulhouse a été formée pour assurer une production annuelle pouvant atteindre 70 millions de masques, assurant l'indépendance d'approvisionnement de l'entreprise. La phase de montée en cadence a débuté le 3 août et 250.000 masques ont déjà été produits à ce jour.