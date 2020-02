Groupe PSA grimpe dans le sillage de Fiat Chrysler

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Groupe PSA grimpe de plus de 4% à 20,4 euros alors que son futur partenaire Fiat Chrysler Automobiles vient de dévoiler des comptes trimestriels en ligne avec les attentes du marché. Le constructeur américano-italien a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros, en hausse de 35%, pour des revenus de 29,64 MdsE (+1%). L'Ebit ajusté a augmenté de 16% à 2,12 MdsE grâce notamment à une solide performance en Amérique du Nord.

Today $FCA/$FCAU reported strong full-year 2019 results. Record North America and improved Latin America results led to Adjusted EBIT margin reaching 6.2%. Full details can be found here: https://t.co/5yAipuBkoD pic.twitter.com/HofLyIfUev

— FCA Group (@fcagroup), via Twitter

FCA s'attend à réaliser un nouvel exercice solide en 2020 et confirme viser un EBIT ajusté supérieur à 7,0 MdsE, un BPA dilué ajusté supérieur à 2,80 euros et un flux de trésorerie disponible industriel de plus de 2,0 MdsE.

La firme a également confirmé s'attendre à ce que la fusion avec le groupe sochalien soit bouclée d'ici la fin de l'année ou début 2021, avec des synergies annuelles toujours estimées à environ 3,7 milliards d'euros.