Groupe PSA / Fiat Chrysler : Bruxelles souhaiterait certaines concessions dans les petits utilitaires

Groupe PSA / Fiat Chrysler : Bruxelles souhaiterait certaines concessions dans les petits utilitaires









Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — Groupe PSA et Fiat Chrysler pourraient être contraints de réaliser quelques concessions dans le cadre de leur mariage. Selon les informations obtenues par 'Reuters', Bruxelles s'inquiéterait en effet de la part de marché élevée qu'aurait le groupe fusionné sur le segment des petits utilitaires. PSA et Fiat Chrysler ont été informés de ces inquiétudes des services européens de la concurrence la semaine dernière, précise l'agence. Si les deux groupes ne parviennent pas à dissiper ces craintes et refusent de proposer des concessions d'ici mercredi, la Commission pourrait ouvrir une enquête de quatre mois sur leur projet de fusion.