Groupe PSA : extension des services disponibles sur les sites de vente en ligne

(Boursier.com) — Alors que les showrooms sont fermés pour respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus, le Groupe PSA continue de développer son offre de services sur ses sites de vente en ligne.

Désormais, les offres de financement sont disponibles sur les sites Peugeot Store et d'ici fin avril sur Citroën Store et DS Store, lancés en début d'année 2020 et permettant d'acquérir tous les véhicules des gammes Peugeot, Citroen et DS1 Automobiles. Cette offre disponible en France sera bientôt étendue à d'autres pays, en Europe et hors Europe. Plusieurs initiatives locales d'achat en ligne sont également engagées avec Opel/Vauxhall, notamment en Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas.

"Aujourd'hui tous les clients engagent leur parcours sur Internet et certains souhaitent effectuer l'ensemble de ce parcours en ligne. En complétant leur offre, les marques du Groupe PSA (Paris:UG) répondent donc directement à l'attente des clients, souhaitant une mobilité simple, rapide mais sans aucun compromis sur la qualité de service", déclare Thierry Koskas, Directeur Ventes & Marketing du Groupe PSA

"Ce nouveau mode d'acquisition de nos véhicules a été testé et validé par nos salariés" poursuit Thierry Koskas.

Aujourd'hui, 89% des ventes du Groupe aux salariés, qui connaissent bien les modèles des trois gammes, sont effectuées directement en ligne. Sur les nouveaux sites des trois marques, la commande est passée en quelques clics et les offres LOA du Groupe commencent à 83 euros par mois...