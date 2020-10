Groupe PSA équipe tous ses sites de bornes électriques

Groupe PSA équipe tous ses sites de bornes électriques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe PSA a décidé d'équiper tous ses sites de bornes électriques. Son objectif est de proposer à ses salariés un accès à une infrastructure de recharge sur tous ses sites en Europe. Ainsi, près de 500 bornes de chargement seront ainsi installées dans 49 sites du Groupe, dans 12 pays.

Alors que le Groupe PSA est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et vise de respecter les objectifs CO2 2020 fixés par l'Union Européenne, il simplifie la vie des salariés qui ont déjà opté pour une mobilité propre en facilitant la recharge des batteries électriques de leurs véhicules sur tous ses sites. Cette opération témoigne de la cohérence des actions du groupe vis-à-vis de ses clients et de ses salariés , commente Xavier Chéreau, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation.

L'installation et la gestion des bornes sont assurés par les deux partenaires du Groupe pour ce projet : Izivia et Total EV. Elle a démarré en 2019 et se poursuivra jusque fin 2021. Au total 365 bornes sont déjà installées et sont opérationnelles. Elles seront progressivement ouvertes aux collaborateurs.

Sur chaque site européen, le Groupe permet ainsi aux salariés qui le souhaitent d'accéder facilement à des bornes électriques. Ces bornes wall box de 7 kwatts permettent une recharge des batteries à un prix comparable aux prix de recharge sur les réseaux extérieurs publics.



Groupe PSA rappelle avoir déjà présenté 15 modèles de véhicules électrifiés en Europe.