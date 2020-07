Groupe PSA : du nouveau à compter du 1er août

Groupe PSA : du nouveau à compter du 1er août









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Christian Müller, actuellement Directeur de l'ingénierie d'Opel Automobile GmbH, est nommé à la tête de l'ingénierie des chaînes de traction et châssis du Groupe PSA à compter du 1er août. Il sera rattaché à Nicolas Morel, Directeur Recherche & Développement. Il succédera à Alain Raposo, qui occupe ce poste depuis mai 2018. Alain Raposo a choisi de quitter volontairement le Groupe PSA fin août 2020 afin de poursuivre un projet personnel.



Marcus Lott, Vice Président Body in White, Equipment & Materials Engineering et ingénieur Opel/Vauxhall depuis 1994, deviendra le nouveau responsable R&D et Qualité des marques allemande et britannique et membre du Directoire d'Opel Automobile GmbH.

Ces mouvements de personnel seront effectifs à partir du 1er août 2020, après la fin du processus d'approbation du Conseil de surveillance.