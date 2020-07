Groupe PSA : du mieux en juin mais des ventes en chute de 45,7% sur le semestre

Groupe PSA : du mieux en juin mais des ventes en chute de 45,7% sur le semestre









Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — Groupe PSA dévoile des ventes mondiales quasiment multipliées par deux en juin par rapport à mai mais, sur l'ensemble du semestre, les ventes reculent de 45,7% à 1,033 million d'unités.

Les ventes du Groupe se sont fortement redressées en Europe le mois passé (ventes doublées et livraisons en hausse de 71% par rapport à mai) dans un marché européen en baisse de 39% au premier semestre 2020, notamment en Europe du Sud où le Groupe est très présent, ce qui impacte négativement son mix marché. La performance a également été affectée par la phase de transition de la gamme Opel/Vauxhall vers des modèles nouveaux, plus efficients en termes d'émissions de CO2. Sur le semestre, les ventes du constructeur ont ainsi fondu de 47,3% sur le Vieux continent.

Malgré de forts vents contraires dus à la pandémie mondiale et au recul du marché régional de 26,4% dans la zone Moyen-Orient-Afrique, les ventes globales du Groupe restent supérieures à celles de 2019 et la part de marché régionale est en hausse de 46%.

Bien que l'activité en Chine ait été fortement affectée par la crise coronavirus, le Groupe poursuit son offensive NEV comme prévu. Le premier véhicule NEV, le PEUGEOT e-2008 a été lancé en Chine le 20 mai, suivi des PEUGEOT 4008 PHEV, 508L PHEV et SUV CITROEN C5 Aircross Hybrid au second semestre 2020. La marque DS Automobiles avance sur le marché chinois avec un nouveau modèle économique et un nouveau plan stratégique sera bientôt annoncé. DPCA a complètement repris sa production depuis la fin du mois de mars et ses ventes suivent une tendance positive.

En Amérique latine, dans une région particulièrement touchée par la crise du coronavirus, avec un confinement partiel toujours en vigueur dans de nombreux pays en juillet, la part de marché du Groupe PSA est supérieure à 3% pour le deuxième mois consécutif, le deuxième trimestre 2020 étant supérieur au premier et supérieur au deuxième trimestre 2019.

En Inde-Pacifique, les ventes consolidées dans la région ont reculé par rapport au premier semestre 2019, suivant la tendance baissière du marché de -27%, tandis que les livraisons n'ont baissé que de 14%, entraînant un gain de part de marché de +14%. Le succès récurrent du Groupe au Japon s'est poursuivi avec les trois marques, mais surtout avec Citroën et le lancement du SUV C3 Aircross, du SUV C5 Aircross et du Berlingo.

En Inde, le Groupe PSA continue de préparer l'introduction de la marque Citroën au premier semestre 2021 avec le SUV C5 Aircross, qui sera suivi de nouveaux modèles Citroën disruptifs, conçus localement. En Asie du Sud-Est, la part de marché a également légèrement augmenté par rapport au premier semestre 2019 dans des conditions de marché difficiles, avec une croissance des parts de marché des marques Peugeot et Citroën.

Enfin, en Eurasie, le Groupe a vu ses parts de marché progresser dans tous les pays, atteignant 0,4% et 8,9% respectivement sur les deux marchés principaux - la Russie et l'Ukraine.

"Nos équipes sont concentrées sur la reprise en cette période critique, pleinement engagées pour dynamiser leurs ventes rentables, portées par des modèles très qualitatifs et compétitifs. Parallèlement, notre comité CO2 mensuel s'assure que nous respectons nos engagements éthiques concernant les objectifs européens de CO2. Nous continuons également à mettre en oeuvre tout notre savoir-faire pour répondre aux attentes des clients avec des produits multi-énergies et de nouvelles offres très innovantes comme Citroën Ami. En agissant ainsi, nous nourrissons plus que jamais notre ambition de fournir des solutions de mobilité propres, sûres et abordables à nos clients", déclare Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA