Groupe PSA : baisse de 15,6% du chiffre d'affaires au premier trimestre

Groupe PSA : baisse de 15,6% du chiffre d'affaires au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe PSA vient de dévoiler des revenus en retrait mais supérieurs aux attentes au premier trimestre et prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe cette année, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques Peugeot et Opel a enregistré un chiffre d'affaires de 15,2 MdsE, en repli de 15,6% avec des revenus de la seule division Automobile en baisse de 15,7% à 11,9 MdsE. Le consensus 'Bloomberg' attendait un chiffre d'affaires global de 14,6 MdsE. Avec un total de 627.000 véhicules vendus, les ventes mondiales du premier trimestre 2020 sont en baisse de 29,2%, impactées par la crise sanitaire Covid-19.

"Les perspectives sont aujourd'hui difficiles à évaluer et dépendront de l'ampleur, de la durée et de l'étendue géographique de la crise du Covid-19, comme des mesures prises par les pays concernés", précise le constructeur.

Malgré cette incertitude, le Groupe confirme son objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.

"Le groupe se prépare pleinement à la préparation de son rebond en ayant renforcé sa liquidité et réduit massivement ses coûts dans un contexte économique chaotique", souligne le directeur financier, Philippe de Rovira.