Groupe Poujoulat : Euro Energies va lever 20 ME

(Boursier.com) — Poujoulat SA et ses partenaires Océan Participations et Volney Développement annoncent l'augmentation de capital de la société Euro Energies, leader français des biocombustibles haute performance.

Les actionnaires d'Euro Energies ont décidé de souscrire à une augmentation de capital de 20 millions d'euros afin de préparer l'entreprise à la massification de son offre, "dans les meilleurs délais". D'ores et déjà leader français sur ses marchés, l'objectif d'Euro Energies est de tripler son chiffre d'affaires à l'horizon 2025.

L'augmentation de capital permettra d'accroître les capacités des sites existants, de financer et/ou cofinancer de nouvelles unités de production pour accompagner les évolutions quantitatives et qualitatives du marché du bois énergie.

Cette nouvelle étape s'inscrit pleinement dans la stratégie de long terme et RSE du groupe Poujoulat s'appuyant sur la qualité, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la production locale.

Euro Energies est une filiale du groupe Poujoulat créée en 2007. Son actionnariat est composé de Poujoulat SA (83%), Océan Participations et Volney Développement (17%). Elle produit et commercialise des biocombustibles sous les marques Woodstock et Crépito. Elle a réalisé plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice et compte, avec ses filiales, 160 collaborateurs.