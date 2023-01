Groupe PAT : Rencontre avec les ministres de la Recherche et de l'Industrie à l'occasion de l'annonce du Plan Deeptech II à Nancy

(Boursier.com) — Face aux défis technologiques du XXIème siècle, la France mise sur l'innovation de sa recherche publique et de ses entreprises. Lancé en 2019 pour favoriser l'innovation, le plan Deeptech va être renforcé.

En visite en Lorraine le 9 janvier 2023, la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau, et Monsieur Roland Lescure, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, chargé de l'Industrie, ont annoncé une enveloppe supplémentaire de 500 ME pour accompagner le développement des innovations de rupture qui feront le monde de demain.

A cette occasion, les Ministres ont souhaité rencontrer des entreprises issues de la Recherche Universitaire dont la société Plant Advanced Technologies PAT.

Un dialogue s'est engagé autour de la question du transfert de technologies et de l'histoire de PAT depuis sa création en 2005. Pour rappel, la société Plant Advanced Technologies PAT a été créée pour exploiter une technologie de l'Institut National Polytechnique de Lorraine-INRA, PAT plantes à traire. Depuis la société s'est étoffé de cinq filiales dont deux à vocation Deeptech (Temisis et Cellengo).

Frédéric Bourgaud, Vice-Président Recherche de PAT a déclaré : "PAT a comme ambition de devenir un acteur incontournable dans la production d'actifs rares à haute valeur santé via des technologies de rupture, et ainsi participer activement au renforcement la filière bioéconomique française dans le domaine des biotechnologies. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à l'action conjointe des clients, des investisseurs qui nous font confiance, ainsi qu'au soutien de la force publique : Europe, Etat, Région Grand-Est, dans nos travaux d'innovation". Il a tenu à remercier tout spécialement l'Etat pour son soutien financier favorisant l'innovation au bénéfice de l'écosystème des startups en France.

