Groupe PAT : le résultat net part du groupe est en perte à 1,1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAT pour l'exercice 2021 s'est élevé à 2.304 KE en croissance de +34% par rapport à 2020. L'activité du Groupe a été conforme aux prévisions notamment grâce à l'activité actifs cosmétiques de Plant Advanced Technologies PAT SA et au dynamisme de ses filiales Couleurs de Plantes et StratiCELL. Le Groupe a en effet bénéficié de la montée en puissance de son partenariat en cosmétique avec Clariant, du lancement d'un produit cosmétique avec Seppic chez Dermophil et d'un actif chez un géant du luxe.?

Le Résultat d'Exploitation du Groupe PAT s'inscrit en perte de 2,1 ME contre une perte de 2,09 ME en 2020.

Le Résultat Financier du Groupe est stable : -115 KE, contre -107 KE en 2020.

Le Groupe enregistre un Résultat exceptionnel positif de 62 KE (contre 635 KE en 2020 enregistré notamment à la suite de l'augmentation de Capital dans la filiale Temisis).

Compte tenu de ces éléments, le résultat net Part du Groupe ressort ainsi en perte à -1,1 ME au 31 décembre 2021 contre une perte de 543 KE en 2020.

Le Groupe PAT affiche ainsi une situation financière saine avec un niveau d'endettement dette nette à 5 ME au 31 décembre 2021 pour des capitaux propres de 7,4 ME.

PERSPECTIVES

En cosmétique, les partenariats avec Clariant et Seppic notamment devraient continuer de monter en puissance.

En pharmaceutique, la phase préclinique de notre molécule "first-in-class" TEM1657, développée par Temisis pour le traitement du psoriasis est très prometteuse.

Par ailleurs, des projets en cours devraient fournir des relais de croissance à un horizon de 3 à 5 ans :

-en nutraceutique, notamment le développement d'une molécule avec un très fort potentiel marché,

-et en agrochimie, dont les travaux en produits herbicides et fongicides sont très encourageants.

Avec plus de 10 projets collaboratifs en cours en France et en Europe, plus de 5 ME de subventions acquis jusqu'en 2024 pour des programmes d'innovation, le Groupe PAT est confiant dans l'atteinte de ses objectifs de croissance et notamment d'équilibre opérationnel à horizon 2023.