Groupe PAT : Le Résultat d'Exploitation s'inscrit à -1.534 KE au 30 juin

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le Groupe PAT a enregistré un chiffre d'affaires de 896 KE, en baisse de 10% par rapport au 1er semestre 2021. L'activité du groupe a été impactée par des ventes moindres en un actif cosmétique dans un contexte de renouvellement de gammes chez un de ses clients et des ventes dans la gamme Premium de Clariant qui n'ont pas encore décollé significativement.

Toutefois compte tenu de dépréciations moindres qu'en 2022, le résultat net semestriel au 30 juin 2022 est proportionnellement en ligne avec celui de l'exercice précédent. Le Résultat d'Exploitation s'inscrit à -1.534 KE au 30 juin 2022.

PAT SA a enregistré au 30 juin 2022 un chiffre d'affaires de 188 KE. Son Résultat net au S1 2022 ressort en amélioration à -842 KE, contre -1.150 KE au S1 2021 du fait de dépréciations moindres. Le troisième produit, Rootness AWAKE, co-développé avec Clariant a été lancé en mai à New York City et reçoit un accueil très favorable du marché. Son produit Equibiome, co-développé avec SEPPIC, filiale d'Air Liquide, a généré les premières ventes d'actif via deux crèmes mains du Laboratoire Dermophil.

Le Groupe PAT perçoit des subventions au titre des investissements en 'R&D', mais aussi du crédit d'impôt recherche et a comptabilisé un total de 1.142 KE au cours du 1er semestre 2022 sur ces deux postes.

Ainsi, le résultat net semestriel est en ligne avec celui de l'exercice précédent et s'établit en perte à -1.051 KE.

Les dettes financières ayant progressé de 842 KE (PGE) pour soutenir l'effort de recherche important de la société, le ratio d'endettement net s'établit à 75% contre 46 % en 2021.

PERSPECTIVES

Le produit Rootness Awake vient de recevoir un 1er Prix au BSB Award en Allemagne au mois de septembre. Les trois produits PAT co-développés avec Clariant ont déjà ainsi gagné 6 Prix internationaux en 2 ans.

Au niveau des filiales : les tensions constatées depuis le 30 juin sur les approvisionnements de Couleurs de Plantes devraient impacter le rythme de croissance de l'activité. Cependant, des projets aboutissent notamment dans le domaine de l'impression textile. L'activité soutenue de Straticell liée aux études pour des tiers devrait permettre d'atteindre les objectifs commerciaux et de rentabilité avec de très belles perspectives pour les années futures. Temisis, ayant obtenu des résultats significatifs sur la découverte du MOA de sa molécule TEM1657, devrait consolider son positionnement "First in Class". Enfin, de nouveaux résultats de l'étude préclinique sur l'ingrédient mémoire de Cellengo confirment l'intérêt de celui-ci en nutraceutique.

Fort de tous ces éléments, pour 2022, et en l'absence de perturbation significative de l'économie, le Groupe PAT devrait enregistrer un niveau de chiffre d'affaires comparable à 2021 et prévoit d'atteindre l'équilibre financier dès 2023 principalement grâce au décollage des ventes en cosmétique chez son partenaire Clariant(C).

Pour alimenter son portefeuille de produits et financer sur les 3 ans à venir les différents projets de développement en nutraceutique (produit mémoire) et en pharmaceutique (produit anti-inflammatoire), le groupe a déjà sécurisé plus de six millions d'euros en subventions, avances remboursables en complément des futurs crédits d'impôt recherche.

Dans ce contexte, la direction est confiante dans sa capacité à saisir toutes les opportunités commerciales qui se profilent déjà et à augmenter significativement à moyen terme sa croissance, tant au niveau de son chiffre d'affaires que de sa rentabilité.

CALENDRIER FINANCIER

Présentation Résultats Semestriels S1 2022 : 9 novembre 2022

Forum Euroland : 22 novembre 2022

Chiffre d'Affaires 2022 : 1er mars 2023.