Groupe PAT : Le Résultat d'Exploitation du Groupe PAT s'inscrit en perte de 1,87 ME

(Boursier.com) — Le conseil d'administration du Groupe PAT s'est réuni le 27 avril et a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2022 du Groupe PAT. Les Commissaires aux comptes ont procédé à un audit complet de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAT pour l'exercice 2022 s'est élevé à 2.339 KE en légère croissance de +2% par rapport à 2021. Au cours du 1er semestre, l'activité du Groupe avait été impactée par des ventes moindres en un actif cosmétique dans un contexte de renouvellement de gamme chez un de ses clients et un retard des ventes de la gamme Premium de Clariant. Au cours du second semestre la signature d'un contrat d'exclusivité sur un produit cosmétique avec un nouveau grand groupe du luxe a permis de compenser la baisse du chiffre d'affaires constaté au premier semestre 2022.

Le Résultat d'Exploitation du Groupe PAT s'inscrit en perte de 1,87 ME, contre une perte de 2,12 ME en 2021.

-Le chiffre d'affaires de PAT SA est stable à 1 548 KE, contre

1.538 KE en 2021. Le Résultat Net s'améliore et ressort à -402 kEUR contre une perte de 868 KE en 2021.

-PAT Zerbaz, filiale basée sur l'Ile de la Réunion enregistre un chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 de 495 KE. Le Résultat Net s'inscrit à 13 KE (contre 32 KE en 2021).

-Temisis, filiale basée à Vandoeuvre-lès-Nancy, développe un anti-inflammatoire (molécule "First-in-class TEM1657") à haut potentiel pour le traitement du Psoriasis. Essentiellement tournée vers la R&D, elle n'enregistre pas de chiffre d'affaires.

-Cellengo, filiale basée à Vandoeuvre-lès-Nancy est spécialisée dans le développement et la production d'actifs via des technologies d'Ingénierie Métabolique. En 2022, de nouveaux résultats de l'étude préclinique sur son ingrédient mémoire confirment l'intérêt de celui-ci en nutraceutique. Pour le moment entièrement consacrée à la 'R&D', cette filiale ne fait pas de chiffre d'affaires.

-StratiCELL, filiale basée près de Namur en Belgique, spécialisée dans la prestation de service d'études d'efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, a enregistré un chiffre d'affaires 2022 en hausse de 12% à 917 KE (contre 819 KE en 2021) notamment grâce succès des nouveaux modèles de test liés aux pathologies du microbiote cutané. Le Résultat Net s'inscrit positivement à 43 KE contre 220 KE en 2021. Ce recul s'explique une augmentation des charges notamment due à l'indexation automatique des salaires sur l'inflation en Belgique.

-Couleurs de Plantes, filiale située à Rochefort-sur-Mer est producteur de colorants et pigments végétaux. Elle affiche un chiffre d'affaires à 467 KE au 31 décembre 2022 en baisse de 18% en 2021, qui s'explique principalement par des tensions sur les approvisionnements. Le Résultat Net 2022 est également en recul avec un bénéfice de 40 KE (contre 91 KE en 2021) en ligne avec nos prévisions.

Le Résultat Financier du Groupe est stable : -115 KE contre -107 KE en 2020.

Compte tenu de ces éléments, le Résultat Net Part du Groupe ressort ainsi en progression, affichant une perte à -0,8 ME au 31 décembre 2022 contre une perte de 1,1 ME en 2021.

PERSPECTIVES

Le Groupe PAT maintient son objectif d'atteindre l'équilibre financier en 2023. Le Groupe anticipe en effet une montée en cadence significative des ventes en cosmétique via ses distributeurs, Seppic et Clariant, dont l'ingrédient cosmétique Rootness Awake a remporté la médaille d'Or pour sa performance environnementale lors du salon In-Cosmetics Global de Barcelone en mars 2023 et ainsi qu'avec ses clients directs, grands groupes du luxe.

Le Groupe PAT est positionné sur des marchés mondiaux très porteurs et diversifiés avec des offres technologiques uniques qui seront des relais de croissance importants en pharmaceutique, nutraceutique et agrochimie.

CALENDRIER FINANCIER 2023

Forum Midcap Partners : 11 mai

Journée Valeur Moyenne : SFAF 16 mai

Assemblée générale PAT : 30 juin

Résultats semestriels 2023 : 30 octobre.