Groupe PAT : de l'Or et de l'Argent à Barcelone

(Boursier.com) — Le salon international In-Cosmetics Global, qui s'est tenu fin mars cette année à Barcelone, est l'évènement annuel le plus important pour l'industrie cosmétique mondiale.

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT a été récompensé à cette occasion par deux nouveaux prix :

- Médaille d'Or pour Rootness Awake à In-Cosmetics Global dans la catégorie Green Ingredient. Ce prix récompense l'innovation des technologies de production et d'extraction de l'ingrédient. C'est le troisième prix en moins d'un an pour Rootness Awake déjà médaille d'Or à sa sortie au BSB Innovation Awards et lors du PCHi en Chine en février dans la catégorie Actif.

- Médaille d'Argent pour Rootness Mood+ au BSB Innovation Awards, dans la catégorie Actif.

Jean-Paul FEVRE, PDG de PAT, a déclaré : "Félicitations à notre partenaire CLARIANT, Co-développeur et distributeur de ces actifs exclusifs qui a reçu ces prix prestigieux. Ils distinguent une fois de plus le formidable travail de Clariant pour positionner et valoriser ces actifs rares, ainsi que les technologies uniques de production, de la graine à la molécule sur le même site en France, que nous mettons en place pour rendre les rendre disponibles avec une économie de moyen exceptionnelle".

L'égaliseur de teint imitant la lumière Rootness Mood+ est le dernier actif codéveloppé par PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT et CLARIANT aux activités originales et tendances :

Rootness Mood+ est obtenu à partir des racines de Sanguisorba officinalis (la grande pimprenelle) grâce à la technologie PAT Plantes à Traire. En mimant les effets bénéfiques du soleil sur la peau, en augmentant les niveaux de mélatonine et de sérotonine, molécules du bien-être, grâce au déclenchement des photorécepteurs de la peau, cet actif naturel réactive l'éclat naturel de la peau et améliore le teint et l'humeur.