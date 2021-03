Groupe Partouche : très affecté par la crise sanitaire sur le 1er trimestre

(Boursier.com) — Au cours de ce 1er trimestre, tous les casinos français de Groupe Partouche étaient fermés, en vertu des mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19. A l'étranger, les casinos d'Ostende (Belgique) et Meyrin (Suisse) sont également restés porte close. Le casino de Crans-Montana (Suisse) a pu accueillir ses clients sur une courte période comprise entre le 14 et le 26 décembre inclus sur des horaires réduits, entre 10h et 22h. Le casino de Djerba (Tunisie) est resté ouvert mais contraint par un couvre-feu débutant à 20h.

En conséquence, le PBJ du groupe européen des jeux s'établit à 24,9 millions d'euros au 1er strimestre, en recul de -85,8%. Il se concentre uniquement sur les casinos étrangers et plus particulièrement sur les jeux online suisses, qui ont démarré le 16 novembre 2020, et les jeux et paris online en Belgique. Leur PBJ global a plus que doublé à 24,3 ME, soit une progression de +132,3%.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une baisse de -78,4% à 22,3 ME.

Au global, le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'établit à 23,5 ME, en chute de -81,4%.

L'activité hors-jeux génère un chiffre d'affaires de 1,2 ME (-95,0%) grâce notamment à l'ouverture de quelques hôtels logés au sein des casinos du Groupe et de l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence.

Assignation

Groupe Partouche a assigné son ancienne compagnie d'assurance qui conteste sa demande d'indemnisation pour perte d'exploitation suite à l'interdiction faite à ses établissements de recevoir du public.

Prêt Garanti par l'Etat

Après un premier Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 19,5 ME octroyé par les banques partenaires du Groupe en juin 2020, ces mêmes banques ont donné leur accord pour un deuxième PGE d'un montant de 59,5 ME.