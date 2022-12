Groupe Partouche : retour sur des niveaux d'activité pré-Covid

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2022, le produit brut des jeux (PBJ) de Groupe Partouche s'inscrit en hausse de +20,3% à 178,8 millions d'euros (148,7 ME un an plus tôt). A périmètre constant (178 ME), il progresse de +21,7% par rapport au 4e trimestre 2021 et de +8,3% par rapport au 4e trimestre 2019.

En France, le PBJ au 4e trimestre 2022 augmente de +21,3% sur un an à 162,3 ME, porté par toutes les formes de jeux : +18,1% pour les machines à sous, +44,4% pour les jeux de table non électroniques et +28,1% pour les formes électroniques de jeux.

A l'étranger, le PBJ s'inscrit en hausse de +11,4% par rapport au 4e trimestre 2021, à 16,5 ME, la progression des jeux online suisses (+89,2%) atténuant les effets de périmètre (voir plus bas). A périmètre constant, le PBJ à l'étranger progresse de +14,9% par rapport à 2019.

Au total, après prélèvements, le produit net des jeux (PNJ) progresse de +5,5% à 77,1 ME au 4e trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2022 s'établit à 100,7 ME, en hausse de +6,7% sur un an, après prise en compte du chiffre d'affaires des autres activités.

Depuis la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires relatives aux Covid-19 sur l'ensemble des zones géographiques, et plus particulièrement en France à la mi-mars 2022, les activités du groupe enregistrent une croissance soutenue et régulière.

Sur l'exercice 2022, le produit brut des jeux s'élève à 636,7 ME, en progression de +81,8% sur un an. La croissance du PBJ s'explique principalement par la reprise de l'exploitation de l'ensemble des établissements (l'exercice précédent ayant été marqué par une exploitation quasi nulle sur le premier semestre).

Le produit net des jeux s'élève à 305,5 ME, en croissance de +41,5% vs 2021 après prise en compte de la hausse des prélèvements tenant compte du barème progressif.

Au total, le chiffre d'affaires annuel 2022 s'établit à 388,8 ME en croissance de +52% par rapport à 2021. A périmètre constant, il progresse de +108,2% par rapport à 2021 et de +2% par rapport à 2019, dernier exercice pré-covid.