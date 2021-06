Groupe Partouche : reprise "très satisfaisante"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du 2e trimestre, tous les casinos français du Groupe Partouche sont restés fermés, en raison des mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19. A l'étranger, le casino d'Ostende (Belgique) est également resté porte close. Les casinos suisses de Meyrin et Crans-Montana ont pu de nouveau accueillir leurs clients à compter du 19 avril, sans couvre-feu, mais tout en respectant des contraintes sanitaires. Le casino de Djerba (Tunisie) est resté ouvert mais contraint par un couvre-feu débutant à 22h.

En conséquence, le PBJ s'établit à 25,1 millions d'euros, en recul de -71,1% par rapport au 2e trimestre 2020 qui avait débuté sur une excellente dynamique avant de voir le nombre de jours d'exploitation amputé de moitié, avec les fermetures liées au premier confinement à compter de la mi-mars 2020. Le PBJ s'est alors concentré exclusivement sur les casinos étrangers et plus particulièrement sur les jeux online suisses et les jeux et paris online en Belgique. Leur PBJ global a plus que doublé à 23,9 ME, soit une progression de +136,6%.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une baisse de -52,8% à 22 ME au 2e trimestre.

Au global, le chiffre d'affaires du 2e trimestre s'établit à 23,6 ME, en chute de -58,4%.

L'activité hors-jeux génère un chiffre d'affaires de 1,6 ME (-84,4%) lié notamment à l'ouverture de quelques hôtels logés au sein des casinos du Groupe et de l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence.

A fin avril, le chiffre d'affaires cumulé 6 mois s'établit à 47,2 ME, en recul de -74,3%, avec une baisse de -70,4% à 44,3 ME du Produit Net des Jeux.

Réouverture des casinos

Après 201 jours de fermeture, les casinos français accueillent de nouveau leurs clients depuis le mercredi 19 mai. Seules les machines à sous et les formes électroniques des jeux de table étaient accessibles avec la contrainte d'un couvre-feu à 21h. Néanmoins, la reprise d'activité a été très satisfaisante , fait savoir le casinotier.

A compter du 9 juin, les jeux de tables peuvent rouvrir et le couvre-feu est repoussé à 23h. Le pass sanitaire reste exigé dans les établissements dont l'exploitant prévoit d'accueillir plus de 1.000 personnes.