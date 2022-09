Groupe Partouche : reprise de l'activité confirmée au T3

(Boursier.com) — Groupe Partouche a généré au 3ème trimestre de l'exercice en cours (mai à juillet 2022) un chiffre d'affaires de 100,9 ME (-11,6% par rapport à 2021 et -3,8% par rapport à 2019). A périmètre constant, il progresse de +12,7% par rapport à 2021 et de +9,3% par rapport à 2019. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) s'inscrit en hausse de +10,8 % à 167,9 ME au 3ème trimestre 2022, contre 151,5 ME un an plus tôt. A périmètre constant, il progresse de +36,1% par rapport au 3ème trimestre 2021 et de +11,9% par rapport au 3ème trimestre 2019.

Ce trimestre marque le retour à la normale de l'exploitation : tous les casinos du Groupe sont ouverts et toutes les contraintes sanitaires sont levées. Pour mémoire, au cours du 3ème trimestre de l'exercice précédent, l'activité était encore largement impactée sur toutes les géographies (jauges d'accueil, couvre-feu puis passe sanitaire en France, fermeture en Belgique jusqu'au 9 juin...), à l'exception de la Suisse.

À fin juillet, le chiffre d'affaires cumulé 9 mois s'établit à 288,1 ME (+78,6% par rapport à 2021), avec un Produit Net des Jeux à 228,4 ME (+60%). Au global, à périmètre constant, le chiffre d'affaires cumulé des 9 premiers mois de l'exercice 2022 retrouve son niveau de 2019 pré-Covid (-0,4%).