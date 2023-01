Groupe Partouche renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — L 'exercice 2021-2022 se décline pour le Groupe Partouche en deux parties. Tout d'abord, jusqu'à la mi-mars 2022, les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, et principalement le 'pass vaccinal', ont pénalisé le Groupe. Puis, la levée totale de celles-ci ont permis au Groupe de retrouver un dynamisme très satisfaisant.

La hausse de +81,8% du Produit Brut des Jeux (PBJ) par rapport à l'exercice 2021 est la conséquence directe de la fermeture des établissements du Groupe en France et à l'étranger sur un peu plus de la moitié de l'exercice 2021. Cette performance est réalisée en dépit de la sortie du périmètre consolidé du casino d'Ostende fin juillet 2021 (et corrélativement de ses activités de jeux online et de paris sportifs rattachés, très dynamiques) et de la cession des parts du casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022.

Ainsi, le PBJ s'est inscrit en hausse sur l'exercice pour atteindre 636,7 millions d'euros (350,2 ME en 2021). Il a profité de la croissance du PBJ des machines à sous (+122,6%) et du PBJ des jeux traditionnels (+8,9%), ce dernier progressant notamment de +158,9% en France.

Le Produit Net des Jeux (PNJ) est globalement en hausse à 305,5 ME.

En parallèle, le chiffre d'affaires hors PNJ affiche une hausse de 44,9 ME, à 86,1 ME.

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 du Groupe progresse de +52% pour atteindre 388,8 ME.

Retour à une belle performance financière

La très bonne performance opérationnelle permet de générer un Ebitda (IFRS 16) de 75,6 ME sur la période (13 ME en 2021). La marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires ressort à 19,4%, en amélioration de 14,3 points par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel courant (ROC) redevient positif et s'élève à 23,1 ME, grâce à l'ouverture de tous les établissements sur l'ensemble de l'exercice, et principalement du secteur casinotier.

Le résultat opérationnel non courant est un produit de +17,6 ME (+0,9 ME en 2021.

En conséquence, le résultat opérationnel s'élève à 40,7 ME sur l'année, (-45,5 ME en 2021).

Au final, Groupe Partouche dégage un bénéfice de +37,1 ME, dont 34,2 ME en part du Groupe (-55,9 ME en 2021).

Une structure financière à nouveau solide

L'actif du bilan s'élève à 798,3 ME, en hausse de 2 ME. La dette financière diminue de 9,7 ME, à 277,7 ME au 31 octobre 2022. La dette financière nette ressort à 46,3 ME (en baisse de 40,7 ME).

La structure financière du Groupe s'améliore et redevient extrêmement saine, avec des ratios de levier (Endettement net / Ebitda) et de 'gearing' (Endettement net/ Capitaux propres) respectivement à 0,7x (2,3x en N-21) et 0,1x (0,3x un an plus tôt pour ce dernier).

Confiance dans les perspectives

Après deux années de pandémie et d'arrêt des investissements, le Groupe poursuit la relance de son programme entamé sur l'exercice précédent afin d'enrichir son offre et de rénover son parc de casinos pour améliorer ses performances.

Le Groupe poursuit le programme d'investissements visant à renforcer l'activité de ses établissements tout en maintenant une situation financière saine et solide.

Fort des résultats obtenus depuis la levée des contraintes sanitaires grâce à la pertinence de sa stratégie d'offre de produits innovante, Groupe Partouche est confiant quant à ses perspectives.