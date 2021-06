Groupe Partouche : participe à un consortium désigné pour développer un Resort Intégré au Japon

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Partouche participera au consortium désigné lauréat par la préfecture de Wakayama (Japon) pour développer un Resort Intégré.