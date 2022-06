Groupe Partouche : net regain de dynamisme au 1er semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte de retour progressif à une exploitation normale des casinos, les performances opérationnelles du 1er semestre 2022 s'améliorent nettement par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Sur la période, le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse très fortement à 290 millions d'euros (+239,9 ME par rapport au 1er semestre 2021) tout comme le chiffre d'affaires, à 187,2 ME (+140 ME).

L'Ebitda de Groupe Partouche redevient positif à +34,2 ME (-42 ME au 1er semestre 2021), alors qu'il est amputé de l'EBITDA du casino d'Ostende (jeux physiques, jeux online et paris sportifs) qui s'élevait à +2,3 ME au S1 2021.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à +9,7 ME (-73,2 ME un an plus tôt), porté par le secteur casinotier (ROC de +16 ME contre -68,2 ME en 2021) grâce à la réouverture de l'ensemble des casinos du Groupe. Le ROC du secteur hôtelier s'améliore légèrement à -1,8 ME (-2,2 ME en 2021). Enfin, le ROC du secteur "Autres" ressort à -4,6 ME au 1er semestre 2022 (-2,8 ME au 1er semestre 2021), suite à la sortie des paris sportifs en Belgique (+1,8 ME en 2021).

Le résultat net est un bénéfice de 24,6 ME (-88 ME au 30 avril 2021).

Avec une trésorerie nette de prélèvements de 120,5 ME, des capitaux propres de 338,8 ME et un endettement net de 55,7 ME, la structure financière du Groupe est saine et solide. L'endettement net est en baisse de 31,3 ME par rapport à la clôture d'octobre 2021.

Perspectives

Depuis la levée du pass vaccinal, les activités de jeux reprennent de la vigueur avec une tendance très satisfaisante. En parallèle, Groupe Partouche intensifie son plan d'investissements visant à rénover et accroître l'offre de jeux de plusieurs de ses casinos et bénéficiera, à partir du 1er juillet, de l'entrée en vigueur de la concession du casino de Middelkerke en Belgique.