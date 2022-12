Groupe Partouche : le titre grimpe après l'annonce d'une forte croissance

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Groupe Partouche bondit de 3,7% à 22,4 euros en début de séance à Paris. Le 1er exploitant de casinos en France a renoué avec son niveau d'activité pré-pandémie sur son dernier exercice financier avec un chiffre d'affaires annuel de 388,8 ME, en croissance de 52%. A périmètre constant, il progresse de 108,2% par rapport à 2021 et de +2% par rapport à 2019. Le Produit Brut des Jeux a atteint 636,7 ME, en progression de 81,8% sur un an.

Depuis la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires relatives aux Covid-19 sur l'ensemble des zones géographiques, et plus particulièrement en France à la mi-mars 2022, les activités du groupe enregistrent une croissance soutenue et régulière, a précisé la direction, qui dévoilera les résultats de l'exercice le mardi 24 janvier prochain.