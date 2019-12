Groupe Partouche : le Produit Brut des Jeux progresse de plus de 5% sur l'exercice

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Partouche affiche au 4ème trimestre de son exercice 2018-2019 un Produit Brut des Jeux (PBJ) de 178,7 ME (+7,4%). En France, le PBJ profite d'une forte hausse de la fréquentation de +5,4% et progresse de +10,1 MEUR à 150,2 ME (+7,2%).

Le PBJ des machines à sous continue sur sa lancée et enregistre une hausse de +5,6% à 122,2 ME. Le PBJ des jeux traditionnels accélère sa croissance à +14,7% (28,1 ME), porté par les formes électroniques (+41,8%).

Au global, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'établit à 106,7 ME, en progression de +7,1 %. Partouche souligne que ces performances sont d'autant plus notables qu'elles tiennent compte de l'arrêt de l'exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer.

Sur l'exercice, le PBJ ressort à 672,7 ME, en progression de +5,3%, progression liée à la croissance du PBJ des machines à sous (+3,6%), du PBJ des formes électroniques de jeux traditionnels en France (+28,6%) et des jeux online et paris sportifs en Belgique (+25,4%). Après prélèvements, le PNJ atteint 338,1 ME, en hausse de +5,4%. Au global, Groupe Partouche enregistre un chiffre d'affaires annuel de 433,5 ME, en progression de +5,5% sur un an.

Partouche se félicite que cette tendance confirme la pertinence de son programme de modernisation et d'extension, programme qui sera déployé sur de nouveaux sites au cours des exercices à venir, notamment à la Tour-de-Salvagny près de Lyon et à Annemasse près de Genève.