Groupe Partouche : le chiffre d'affaires semestriel recule de 17%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Partouche a vu son Produit Brut des Jeux (PBJ) tomber à 86,9 ME au deuxième trimestre de l'exercice 2019-2020, en baisse de 48,3 %. En France, il recule de -51,3% à 68 ME (-52,6 % pour les machines à sous à 54,8 ME et -45,1% pour les jeux traditionnels à 13,2 ME). La pandémie de Covid-19 a entrainé la fermeture des casinos français à partir du 15 mars et celle des casinos étrangers dans les jours qui ont suivi. En conséquence, le nombre de jours d'exploitation a été amputé de moitié au 2ème trimestre de l'exercice.

A l'étranger, grâce à une progression du PBJ des jeux online en Belgique (+60,5 % - hors paris sportifs), le PBJ affiche une baisse moins prononcée (-34,1 % à 18,9 ME). Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une baisse de -44,4 % à 46,7 ME. Au global, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'établit à 56,9 ME, en recul de -46 %.

A fin avril, la solide croissance enregistrée sur les 4 mois et demi d'ouverture permet d'enregistrer un chiffre d'affaires cumulé sur 6 mois de 183,6 ME (-17,3 %) et un Produit Net des Jeux de 149,7 ME (-16,6 %).

Le Conseil Fédéral a étendu la concession du casino de Meyrin en Suisse, ce qui lui permettra d'exploiter des jeux de casino en ligne. Le lancement est prévu pour l'été 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire, un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) a été octroyé par les banques partenaires du groupe pour un montant de 19,5 ME, venant ainsi améliorer sa trésorerie et permettre de soutenir pleinement la reprise de ses activités.