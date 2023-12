Groupe Partouche : le chiffre d'affaires grimpe de 9% en 2023

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2023, le le Produit Brut des Jeux (PBJ) de Groupe Partouche progresse de +1,7% à 181,8 millions d'euros, une performance satisfaisante compte tenu de la base de comparaison élevée (effet rattrapage post Covid au 2e semestre 2022).

Pour l'exercice 2023, le PBJ de Groupe Partouche s'inscrit en hausse de +10,2% à 701,5 ME (636,7 ME un an plus tôt).

En France, le PBJ annuel progresse de +9,7% à 630,5 ME, porté principalement par les toutes les formes de jeux : +20,3% pour les formes électroniques de jeux, +11,7% pour les jeux de table non électroniques et +7,9% pour les machines à sous.

A l'international, le PBJ annuel est en hausse de +15,1% sur un an, à 71,1 ME, intégrant un effet de change favorable de +2,5 ME lié au casino de Meyrin en Suisse.

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux s'élève à 332,9 ME sur 12 mois, en croissance de +9% par rapport à 2022. Au 4ème trimestre 2023, il ressort à 77,7 ME (+0,7% par rapport au T4 de l'exercice précédent).

Le chiffre d'affaires hors-jeux s'inscrit en hausse de +9,5% à 94,3 ME, porté par l'activité Hôtels (+12,8%) en lien avec la bonne dynamique des hôtels du groupe.

Au total, après prise en compte des effets de périmètre sur la période, le chiffre d'affaires annuel 2023 s'établit à 423,8 ME en hausse de +9% par rapport à 2022. Il ressort à 103,1 ME au T4 2023, enregistrant une progression satisfaisante par rapport au T4 2022 de +2,4%.