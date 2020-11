Groupe Partouche lance son casino en ligne sur le marché suisse

(Boursier.com) — Avec PASINO.ch, le Groupe Partouche élargit ainsi son éventail de produits et renforce son leadership dans son secteur d'activité.

Conçue comme le prolongement du Casino du Lac Meyrin (Genève), PASINO.ch invite les joueurs résidant en Suisse à découvrir en ligne son offre complète de jeux de Casino en argent réel, ses machines à sous et son univers de tables de jeux avec croupiers en direct.

Cette offre en ligne réglementée par la Commission fédérale suisse des maisons de jeu (CFMJ), entend offrir une expérience unique, tant par son service clientèle premium accessible 24/7 que par son environnement innovant et sécurisé.

PASINO.ch est le fruit d'un travail de positionnement et de développement sur-mesure, dont l'objectif est de proposer une offre de jeux optimale pour le marché suisse.

Depuis près de 50 ans, le Groupe Partouche, à travers notamment le Casino de Meyrin, est une référence dans le loisir, et plus particulièrement dans les casinos. Le Groupe opère 42 casinos, dont 2 en Suisse, gage de professionnalisme, de sérieux et de fiabilité. PASINO.ch reflète pleinement toutes ces valeurs indissociables d'une maison de jeu, physique et en ligne, conclut le groupe...