Groupe Partouche : la situation financière reste solide

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre de l'exercice, Groupe Partouche a continué d'enregistrer de bonnes performances commerciales et opérationnelles, confirmant le retour à la normale de l'activité depuis la levée des dernières mesures sanitaires en février (Suisse) et mars (France) 2022 selon les zones d'implantation qui pénalisaient la fréquentation des casinos. Cette tendance confirme la dynamique enregistrée au 2e semestre de l'exercice précédent.

Après prise en compte de plusieurs effets de périmètre sur la période, le Produit Brut des Jeux (PBJ) enregistre une hausse de +17,6% à 341 millions d'euros. Le chiffre d'affaires signe une progression de +15,2% à 215,6 ME.

L'Ebitda du Groupe affiche une hausse de +24,6% à 42,7 ME (19,8% du CA), contre 34,2 ME (18,3% du CA) au 1er semestre 2022.

Le résultat opérationnel courant (ROC) double à 19,3 ME (9,7 ME un an plus tôt), porté par le dynamisme retrouvé du secteur casinotier dont le ROC atteint 27 ME (16 ME au 1er semestre 2022) (+69,2%) et tout particulièrement de :

Ces tendances rendent le Groupe confiant dans la stratégie de montée en puissance du casino de Middelkerke intégré en juillet 2022 (ROC déficitaire de 2,5 ME à ce stade) à partir duquel le Groupe lancera, sous réserve de l'obtention officielle de la licence nécessaire, une activité de jeux en ligne en Belgique en partenariat avec le Groupe Betsson AB3.

Le résultat net est un bénéfice de 18,8 ME (24,6 ME au 30 avril 2022).

Avec une trésorerie nette de prélèvements de 127,8 ME, des capitaux propres de 369 ME et un endettement net de 38,6 ME (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l'ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16), la structure financière du Groupe est extrêmement saine et solide.

Nouveaux investissements de croissance

La situation financière du Groupe lui permet de poursuivre la restructuration de ses établissements. Ainsi le casino de Divonne a engagé sa rénovation afin de retrouver sa splendeur d'antan aux volumes magnifiés et aux hauteurs importantes. Les travaux ont débuté par un important curage, aujourd'hui achevé, qui a permis de mettre à jour des arches en plein cintre et de réouvrir multitude de baies intérieures qui feront de ce casino un espace fluide, moderne et totalement renouvelé : nouvelles salles de jeu, nouveau bar, nouveau restaurant, nouvelle ambiance tout en préservant l'esprit du lieu.

Au mois de juin 2023, le casino de Vichy entame également sa restructuration qui verra sa salle de jeux agrandie par la création d'un étage affecté au jeu et une rénovation complète des espaces restaurant, bar et hall d'entrée.