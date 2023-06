Groupe Partouche : la fin de la période Covid relance l'attractivité

(Boursier.com) — Après un très bon 1er trimestre 2023, le Produit Brut des Jeux (PBJ) de Groupe Partouche enregistre une croissance solide au 2e trimestre. Elle est de +14,1%, portée par toutes les formes de jeux. Il s'établit 169,1 ME (148,2 ME un an plus tôt).

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +11,9% à 79,3 ME (70,8 ME en N-1). L'activité hors-jeux génère un chiffre d'affaires de 20,9 ME (+12,1%).

Au global, le chiffre d'affaires du 2e trimestre 2023 s'établit à 99,2 ME (89,1 ME en 2022), en hausse de +11,4%.

A fin avril, le chiffre d'affaires cumulé de Partouche sur 6 mois s'établit à 215,6 ME (187,2 ME en 2022), soit une croissance de +15,2%. Le casinotier rappelle qu'au cours du 1er semestre de l'exercice précédent (février à avril 2022), la fréquentation des casinos du Groupe pâtissait encore des effets du "passe vaccinal" et ce jusqu'à sa levée le 14 mars 2022 en France et le 17 février 2022 en Suisse.

Sur le semestre, le Produit Net des Jeux ressort à 176 ME (+14,8%), confirmant le dynamisme retrouvé de l'activité depuis la fin de la crise Covid.

Précisons que ce 1er semestre intègre les effets périmètres suivants :

- en Suisse, la vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 ;

- en Belgique, l'entrée dans le giron du Groupe du casino de Middelkerke le 1er juillet 2022 et ouvert le 8 juillet 2022 après quelques travaux.