Groupe Partouche : l'activité se reprend après les restrictions sanitaires

(Boursier.com) — Groupe Partouche publie un chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre de l'exercice 2023 (novembre 2022 à janvier 2023) de 116,4 millions d'euros. Au cours du 1er trimestre de l'exercice précédent (novembre 2021 à janvier 2022), les casinos du Groupe continuaient de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pesaient sur leur fréquentation.

Par ailleurs, le 1er trimestre 2023 tient compte d'un effet périmètre lié notamment à la vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 (PBJ de 2,4 ME au 1er trimestre 2022 et de 3,7 ME au 1er trimestre 2020) et à l'entrée dans le giron du Groupe du casino de Middelkerke à compter du 1er juillet 2022, pour une ouverture le 8 juillet 2022 après quelques travaux (PBJ de 0,7 ME au 1er trimestre 2023).

En tenant compte de ces éléments, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s'établit à 171,9 ME sur le 1er trimestre 2023 (141,8 ME un an plus tôt), en hausse de +21,3%. A périmètre constant, il progresse de +22,9% par rapport au 1er trimestre 2022 (+8,4% par rapport au 1er trimestre 2020).

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +17,3% à 96,8 ME au 1er trimestre 2023. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 s'établit à 116,4 ME, en hausse de +18,6 % sur un an, après prise en compte du chiffre d'affaires des autres activités. A périmètre constant (sans l'exploitation des jeux physiques et online et des paris en ligne à Ostende, en Belgique), il progresse de +21,1% par rapport au 1er trimestre 2022 (+3,3% par rapport au 1er trimestre 2020).

Lancement du Joker Club

Partouche Multiverse, filiale Web3 du Groupe Partouche est lance le Joker Club, une collection de 8.888 Jokers sous forme de NFT. Ces NFT offrent des avantages exclusifs dans l'écosystème Partouche et chez ses partenaires.

Du 10 au 19 mars 2023, les clients du casino pourront accéder à la prévente. La vente publique officielle (MINT) aura lieu le 23 mars prochain.

L'objectif est de bâtir la communauté Partouche 3.0, en cette année des 50 ans du Groupe qui a toujours eu dans son ADN l'innovation. A travers Partouche Multiverse, le Groupe fait un pas dans le Web3 et les activités blockchain, avec de nouveaux usages et de nouveaux publics.