Groupe Partouche : doublement du résultat net

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2019 du Groupe Partouche progresse de +5,5% pour atteindre 433,5 ME, avec un 4ème trimestre dynamique malgré l'arrêt de l'exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer.

L'EBITDA 2019 s'élève à 75,7 ME contre 64,1 ME en 2018, pour représenter 17,5% du CA, soit une marge en amélioration sensible de 190 pb par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant s'inscrit en forte hausse à 33,4 ME à +25,3%, grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles dans un contexte de croissance de l'activité.

Le Groupe enregistre un doublement de son résultat net en 2019 à 25 ME, contre 12,6 ME en 2018. Dans ce résultat net, la part du Groupe triple à 18,6 ME contre 6,2 ME précédemment.

La dette financière nette ressort à 72,8 ME. La structure financière s'améliore avec des ratios de leverage (Endettement net / EBITDA) et de gearing (Endettement net / Capitaux propres) respectivement à 1,0x et 0,2x contre 1,5x et 0,3x un an plus tôt.