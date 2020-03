Groupe Partouche : bon premier trimestre et reprise d'un dividende

Groupe Partouche : bon premier trimestre et reprise d'un dividende









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Partouche indique avoir enregistré une solide croissance de son Produit Brut des Jeux (PBJ) au premier trimestre de l'exercice à 174,8 ME (+8,4 %).

En France, le PBJ profite d'une fréquentation en hausse significative (+10,8 %) et progresse de à 143,5 ME (+7,8 %), porté tant par les machines à sous, en hausse de +5,1 % à 115,1 ME, que par les jeux traditionnels, qui affichent une progression significative de +20,2 % à 28,4 ME, grâce aux jeux de table sous leur forme électronique (+31,7 %). A l'étranger, la forte croissance du PBJ des jeux et paris online en Belgique se poursuit (+29,5 %).

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une hausse de +7,8 % à 103 ME. Au global, le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'établit à 126,7 ME, en progression de +8,6 %.

Une résolution proposant la reprise de la politique de distribution de dividende de Groupe Partouche, pour un montant total de 3 ME, sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 1er avril 2020.

Groupe Partouche reconnaît que l'apparition et le développement rapide de l'épidémie de Covid-19 en France pourraient avoir un impact sur la fréquentation et l'activité de ses établissements mais se déclare incapable de le quantifier à ce stade.