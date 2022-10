Groupe Parot va céder sa concession VP de Châteauroux

(Boursier.com) — Le Groupe Parot confirme être entré en négociation exclusive pour la cession de sa concession Parot Automotive de Châteauroux.

Cette activité VP à Châteauroux est exploitée par la filiale Parot Automotive Centre sous les marques Ford, Fiat, Fiat Professional, Jeep et Alfa-Romeo. En 2021, cette concession avait réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros pour une perte de -0,4 ME.

Rappelons que Groupe Parot a dégagé un résultat net de 1,5 ME au 1er semestre 2022, confirmant avoir renoué avec les bénéfices après une perte de -6,4 ME au 1er semestre 2020 puis, +1,3 ME au 1er semestre 2021. A sa publication semestrielle, Groupe Parot avait confirmé poursuivre ses opérations de recentrage afin de "réduire significativement l'endettement net du groupe".