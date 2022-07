Groupe Parot : un bon carnet de commandes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Groupe Parot au 1er semestre 2022 s'établit à 183,3 millions d'euros (173,1 ME sur le S1 2021), ce chiffre ne prenant pas en compte en 2021 l'activité des concessions VP d'Ile-de-France qui a été déconsolidée au 31 décembre 2021 (cession du 7 janvier 2022). Ce chiffre d'affaires intègre deux acquisitions dans la réparation et l'entretien au sein du pôle VC : DAX Poids Lourds, agent réparateur IVECO historique de PAROT VI à Dax (40), et GMS Interventions, société de réparation et d'entretien VI toutes marques à Fleury-Mérogis (91).

"Alors que le contexte économique et géopolitique reste sous tension, et malgré des marchés en baisse générale, la performance de nos équipes commerciales reste remarquable. Notre diversification VP, VUL, VI, mais aussi VO et SERVICE fait plus que compenser les difficultés de production VN dont souffrent tous les constructeurs. Ce qui nous permet d'afficher une hausse de +5,9% de notre chiffre d'affaires sur le semestre. Ainsi, même si la visibilité sur notre marché véhicules neufs reste réduite, les résultats engrangés par ailleurs nous permettent de rester confiants sur notre capacité à poursuivre une croissance rentable, en bénéficiant d'un carnet de commandes important et d'activités services performantes", commente Alexandre Parot, PDG du Groupe Parot.

Perspectives

"A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le contexte de pénurie s'est accru, notamment chez nos constructeurs implantés en Allemagne et Pologne, dont le degré d'intégration avec les pays de l'Est de l'Europe, et notamment l'Ukraine, est historiquement fort. La résurgence de la pandémie Covid-19 dans la zone asiatique amplifie les effets de pénurie" fait savoir le groupe. "Toutefois, nos constructeurs restent totalement mobilisés sur la recherche de solutions alternatives afin de minimiser les impacts des pénuries, et même si à ce jour la visibilité reste faible sur les livraisons de véhicules 9 des prochains mois, les volumes attendus devraient être supérieurs à ceux du 1er semestre".

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de Groupe Parot bénéficie du report de la demande VN sur la demande VO, qui est historiquement un point fort de nos activités, pour lesquelles, tant en VP qu'en VC, le groupe dispose de circuits d'approvisionnement historiques. Ainsi, fort de carnets de commandes VN conséquents, et solidement ancré sur ses activités VO et Services, le groupe reste confiant sur son niveau d'activité pour les mois à venir.