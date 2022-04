Groupe PAROT : troisième semestre rentable consécutif

(Boursier.com) — Groupe PAROT affiche un EBITDA 2021 de 10,5 ME, contre 1,4 ME en 2020, le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 3,3 ME, contre -4,7 ME en 2020.

Alexandre Parot, PDG, se félicite : "Voici un troisième semestre rentable consécutif, avec des ratios financiers qui partout s'améliorent, ce alors même que nous vivons depuis deux ans une succession de crises sans précédent. Nous confirmons ainsi définitivement le retournement du Groupe après que nous ayons conduit comme prévu le plan que nous avions présenté à nos partenaires financiers et constructeurs mi-2019. Tous nos engagements ont été tenus, que ce soit en matière de recentrage de nos activités, de rationalisation de notre organisation, ou encore de diminution de nos coûts. (...) En 2021, nous avons dépassé nos objectifs de rentabilité sur nos deux pôles d'activités, Véhicules Particuliers et Véhicules Professionnels. Dans le même temps, nous avons restauré notre liquidité, offrant au Groupe une structure financière solide."