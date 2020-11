Groupe Parot : retour progressif à la normale depuis juin

Groupe Parot : retour progressif à la normale depuis juin









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Parot ressort à 95,7 millions d'euros sur le 3e trimestre, en croissance de +1,9% à périmètre comparable, annonçant le retour progressif à une activité normale constatée depuis le mois de juin.

Les ventes cumulées sur les 9 premiers mois 2020 s'inscrivent à 262,4 ME, en baisse -22,3% à périmètre comparable, avec deux situations bien distinctes en véhicules particuliers et en véhicules commerciaux.

L'activité Véhicules Particuliers a généré un chiffre d'affaires de 171,1 ME sur 9 mois, soit une baisse limitée à -22,4% à périmètre comparable, grâce à un 3e trimestre en croissance de +8,2% à 65 ME vs le 3e trimestre 2019, affirmant la reprise d'activité amorcée depuis le mois de juin. En recul de -22,4% à périmètre comparable, le chiffre d'affaires de l'activité Véhicules Commerciaux ressort à 90,5 ME sur 9 mois, avec un 3è trimestre à -8,7%.

Perspectives

Alors que le 3e trimestre marquait de réels signes de reprise qui nous laissaient augurer une tendance plutôt bonne pour le second semestre, l'annonce d'un nouveau confinement laisse planer une incertitude sur l'impact que cela produira. Nous avions abordé la seconde partie de l'année avec prudence, qui reste plus que jamais de mise. Toutes nos concessions sont pleinement opérationnelles, tandis que notre priorité reste la sécurisation des liquidités du Groupe. Nous devrions ainsi être en mesure d'annoncer très prochainement un renforcement de nos fonds propres visant à consolider notre situation financière , commente Alexandre Parot , PDG du Groupe Parot.

Alors qu'un nouveau confinement est entré en vigueur dans le pays depuis le 30 octobre, le Groupe reste pleinement opérationnel. Même si on peut supposer que les conséquences seront moins impactantes sur l'activité que lors du 1er confinement, les concessions restants ouvertes, il est difficile d'en évaluer à ce stade les effets.