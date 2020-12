Groupe Parot : retour d'AG

(Boursier.com) — Le Groupe Parot annonce la constatation d'une augmentation de capital de 4,58 ME. A l'issue de l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, qui s'est tenue le 21 décembre, toutes les résolutions ont été adoptées, notamment celles portant sur l'approbation de l'augmentation de capital réservée par apport d'actifs immobiliers exploités par le Groupe et détenus par la famille PAROT à travers la Société Civile Bel-Air et la Société Civile Godard. Les actionnaires concernés, Alexandre Parot et Virginie Parot, au travers de leur holding familiale AV Holding, n'ont pas pris part au vote.

Alexandre Parot, PDG du Groupe Parot a déclaré : "Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur soutien et leur confiance à l'occasion du vote en faveur de cette augmentation de capital. Cette opération nous permet de renforcer significativement nos fonds propres, de consolider notre situation financière, et d'améliorer ainsi encore notre gearing. Notre plan de retour à la rentabilité, présenté il y a maintenant un an, est désormais achevé, et nous étions en mesure de le tenir dès 2020 si la crise sanitaire liée au Covid-19 n'avait pas brusquement ralenti notre plan de reconfiguration opérationnelle."

Pour rappel, la valorisation de Groupe Parot retenue pour l'opération - réalisée par un cabinet d'expertise indépendant - ressortait à 11,8 ME, soit un prix par action de 2,55 euros représentant une prime de 70% par rapport au cours du 18 décembre et de 59% par rapport à la moyenne des cours des 20 derniers jours de bourse (du 23 novembre au 18 décembre).