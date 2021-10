Groupe Parot : retour à un socle de rentabilité résiliente

(Boursier.com) — Au 30 juin, le chiffre d'affaires de Groupe Parot rebondit à 200 ME, mais reste en recul par rapport à l'avant Covid-19. Dans ce contexte de contraction des marchés par rapport à 2019, l'amélioration de la performance du Groupe Parot sur le 1er semestre résulte de l'effet positif du recentrage, mais aussi d'une amélioration des performances sur le périmètre comparable. Malgré la baisse du chiffre d'affaires comparable vs 2019 à -8,6%, le taux de marge brute s'améliore de +1,1 point. L'Ebitda progresse de +1,2 point et double à 4,6 ME pour s'établir à 2,3% du chiffre d'affaires.

D'ailleurs, ramené sur 12 mois glissants, période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, Groupe Parot dégage un Ebitda positif de +9,9 ME (+8,7 ME sans le retraitement de crédit-bail), un niveau jamais atteint auparavant. Cette performance, en ligne avec les attentes du plan de restructuration annoncé fin 2019, confirme le retour du groupe à un socle de rentabilité résiliente.

Le groupe bordelais dégage au terme du 1er semestre un bénéfice net de +1,1 ME (-4,9 ME un an plus tôt).

Situation financière

Dans un contexte de reprise de l'activité, l'endettement du Groupe a progressé en raison :

- du changement de méthode sur le crédit-bail, soit une dette complémentaire de 10,5 ME au 30 juin,

- de la croissance du poste client, associée au poids croissant de l'activité Véhicules Commerciaux dans les activités

Toutefois, la maturité de la dette reste stable, en ligne avec les capacités de génération de cash des activités.

Le ratio Endettement Net Financier/ Ebitda retrouve ainsi ses niveaux historiques.

Perspectives

Bien que le contexte sanitaire soit resté complexe, le 1er semestre 2021 a démontré que le Groupe est désormais replacé dans une perspective favorable. Ce second semestre consécutif de bénéfice acte le retournement durable de la rentabilité du Groupe, et confirme l'anticipation dès fin 2019, avant que n'éclate la crise du Covid-19, de retour à la profitabilité.

Le Groupe reste tout à fait confiant sur sa performance pour l'année 2021, même si dans le contexte actuel les incertitudes sur la capacité d'approvisionnement auprès des constructeurs se confirment et perturbent la production de la fin de l'année.

Alexandre Parot, PDG du Groupe Parot commente : "Notre 1er semestre 2021, dans la continuité du 2nd semestre 2020, confirme que le plan de repositionnement du Groupe que nous avons mené au cours des 24 derniers mois -recentrage sur nos activités bénéficiaires, rationalisation des structures et des coûts- a porté ses fruits et a replacé le Groupe sur la bonne trajectoire en matière de performance financière. Nous avions affirmé toute notre confiance quant à l'objectif de restaurer notre profitabilité sur l'ensemble de l'exercice 2021. Cet objectif sera atteint, en dépit du contexte de pénurie généralisée qui rend la fin de l'année un peu plus complexe".