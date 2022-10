Groupe Parot : retour à la rentabilité confirmé

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2022 de Groupe Parot confirme le retour structurel du groupe à la rentabilité, malgré un contexte sectoriel de l'automobile défavorable. Le Groupe réalise son 4e semestre bénéficiaire consécutif, améliore de plus de 1 point son résultat opérationnel (2,1% vs 0,9% en 2021), et confirme sa perspective favorable pour l'exercice 2022.

Son chiffre d'affaires du 1er semestre se monte à 181,8 millions d'euros (200 ME au 1er semestre 2021). Les deux pôles VP et VC contribuent positivement aux résultats. La marge brute représente 15,2% du chiffre d'affaires (14,7% au 1er semestre 2021).

L'Ebitda grimpe de +9,6 ME sur 12 mois glissants, pour s'établir à 4,9 ME (-2,8 ME au S1 2020).

Le résultat net ressort à 1,5 ME sur le 1er semestre (+1,3 ME au 1er semestre 2021 et -6,4 ME au 1er semestre 2020).

La génération de trésorerie induite par l'activité de +10,7 ME, combinée à l'effet des cessions apportant une trésorerie sur les investissements de +5,5 ME, a conduit à une accélération du désendettement du Groupe sur le semestre.

Perspectives 2022

Dans un contexte économique et géopolitique qui reste complexe, le 1er semestre 2022 a démontré que le Groupe Parot est désormais replacé dans une perspective favorable.

Ce 4e semestre consécutif de bénéfice acte le retournement durable de la rentabilité du Groupe.

Par ailleurs, la finalisation des opérations de recentrage et le travail constant sur la trésorerie ont permis, durant ce 1er semestre, de réduire significativement l'endettement net du Groupe.

Groupe Parot reste confiant sur sa performance pour l'année 2022, même si la difficulté d'approvisionnement des constructeurs en VN obère la visibilité opérationnelle, sans remettre en question de manière majeure le niveau d'activité et de rentabilité. "Nos carnets de commandes VN sont pleins, et la visibilité donnée par les constructeurs sur les volumes de production à venir est en nette amélioration. Pendant ce temps-là, plusieurs de nos activités (VO et service notamment) continuent de progresser et restent promises, elles-aussi, à de belles perspectives pour les mois et les années à venir", commente Alexandre Parot.